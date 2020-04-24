24 Апр 2020 2020-04-24T14:40:30+03:00

Белгородские мамы, у которых есть дети до 3 лет, заявление на выплату 5 тысяч могут подать через МФЦ. Фото: "КП" Архив

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У владельцев материнского капитала, которые воспитывают детей до 3-х лет, появилась дополнительная возможность подать заявления на финансовую поддержку в связи с острой эпидемиологической обстановкой. Теперь заявление на установление выплаты в размере 5 тысяч на каждого ребенка можно подать в офисах МФЦ. При этом заявления принимаются только по предварительной записи.

Напомним, ранее владельцы материнского капитала могли обратиться за выплатой путем дистанционной подачи заявления через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР или портал госуслуг, а также путем личного визита в клиентские службы ПФР.

Выбрать дату и время посещения клиентской службы ПФР можно с помощью Личного кабинета гражданина, доступного на официальном сайте, а также по телефону «горячей» линии отделения ПФР по Белгородской области 8 (4722) 30-69-67.

Записаться на прием в офисы МФЦ можно через официальный сайт центра «Мои Документы» или по телефонам регионального контакт-центра 8 (800) 707-10-03, 8 (4722) 42-42-42

Напомним, выплата в размере 5 000 рублей производится на каждого ребенка в возрасте до 3-х лет ежемесячно с апреля по июнь. В том случае, если семья подаст заявление после 30 июня, денежные средства будут переведены единовременно. Заявление принимаются до 1 октября 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU