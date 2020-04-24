ВТБ в Белгороде выдал ипотечный кредит под 6,5%

24 Апр 2020 2020-04-24T15:28:14+03:00

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ПАО Банк ВТБ первым из российских банков заявил о начале приема заявок по новой льготной ипотечной программе со ставкой всего 6,5%. "Ипотека с господдержкой 2020" позволит до 1 ноября 2020 года оформить кредит по льготной ставке клиентам, приобретающим квартиры в новостройках. Максимальная сумма кредита для белгородского региона составляет 3 миллиона рублей. Первоначальный взнос установлен на уровне от 20%, срок ипотеки – до 20 лет.

Управляющий ВТБ в Белгородской области, вице-президент Виктор Кривошеев отметил:

- Ипотека – социальный продукт, поэтому столь важно дать белгородским семьям возможность решить свой жилищный вопрос максимально выгодно и комфортно, особенно в сегодняшних экономических условиях. Впервые оформление ипотечных кредитов под такой низкий процент стало доступно широкому кругу заемщиков, и мы отмечаем высокий интерес клиентов к новой программе.