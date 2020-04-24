2020-04-24T15:47:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Старооскольский железнодорожный вокзал обработали от COVID-19

Дезинфекцию железнодорожного вокзала провели сотрудники МЧС
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы МЧС России по Белгородской области.Фото пресс-службы МЧС России по Белгородской области.
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Сотрудники Главного управления МЧС России по Белгородской области продолжают оказывать помощь в проведении санитарной обработки социально значимых объектов и объектов транспортной инфраструктуры региона. Так, в городе Старый Оскол сотрудники МЧС провели санитарную обработку железнодорожного вокзала с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Фото пресс-службы МЧС России по Белгородской области.

Фото пресс-службы МЧС России по Белгородской области.

Дезинфекцию провели сотрудники специализированной пожарно-спасательной части Белгородской области. Для санитарной обработки вокзала они использовали дезинфицирующие противомикробные хлорсодержащие растворы, рекомендованные Роспотребнадзором, которые оказывают разрушающее воздействие на вирусы.

Фото пресс-службы МЧС России по Белгородской области.

Фото пресс-службы МЧС России по Белгородской области.

Специальную обработку сотрудники МЧС провели как внутри вокзала, так и на прилегающей территории. Дезинфекцию провели в здании вокзального комплекса, на лестницах, переходах, в служебных помещениях, залах ожидания и пассажирских платформах. Всего спасатели продезинфицировали около полутора тысяч квадратных метров территории.

ИСТОЧНИК KP.RU

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