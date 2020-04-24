2020-04-24T13:44:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Трое белгородцев находятся в тяжелом состоянии и подключены к аппарату ИВЛ

По уточненным данным число заболевших в области составило 221 человек
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Трое белгородцев находятся в тяжелом состоянии и подключены к аппарату ИВЛ.Трое белгородцев находятся в тяжелом состоянии и подключены к аппарату ИВЛ.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Как сообщил сегодня, 24 апреля, в 13.00 региональный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, число заболевших в Белгородской области за минувшие сутки увеличилось на 19 человек. Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 заболели 221 человек. Тревогу вызывают трое пациентов, состояние которых оценивают, как тяжелое. Все они подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Всего в регионе госпитализировано 65 человек.

На 12 человек за минувшие сутки увеличилось число выздоровевших пациентов, с начала пандемии от COVID-19 уже излечилось 28 человек.

На самоизоляции находятся 2 081 человек, по контакту с заболевшими изолированы 424 человека. Сняты с самоизоляции с начала пандемии 5 514 человек. На самоизоляции в обсерваторе находится 30 человек.

5 человек, уклоняющихся от режима самоизоляции, находятся в розыске.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Белгородские мамы, у которых есть дети до 3 лет, заявление на выплату 5 тысяч могут подать через МФЦ
Жители России на треть сократили покупки бензина на самоизоляции
Трое белгородцев находятся в тяжелом состоянии и подключены к аппарату ИВЛ
Заболевание COVID-19 в радиологическом отделении белгородского онкодиспансера не подтвердилось
Количество заказов SIM-карт Tele2 с доставкой на дом увеличилось в 5 раз
ВТБ снижает ставки по автокредитам без залога
Белгородские приставы помогли белгородцу получить квартиру
В Белгородской области в ДТП погибла 18-летняя девушка
Жителя Волоконовского района будут судить за попытку дать взятку
Нескучная самоизоляция: Tele2 приглашает в дом по другим правилам
Спасатели провели дезинфекцию железнодорожного вокзала Белгорода
Сбербанк выдал 5,8 млрд рублей беспроцентных кредитов на зарплаты
Преподаватель Белгородского госуниверситета принял участие в конференции Российского исторического общества
Белгородцев никто не собирается ограничивать в передвижениях
В Белгородской области с начала пандемии заболело 202 человека
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» сообщает о результатах деятельности за 2019 год в соответствии с МСФО
Валуйский Дворец культуры и спорта преобразится после ремонта