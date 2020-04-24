Трое белгородцев находятся в тяжелом состоянии и подключены к аппарату ИВЛ

24 Апр 2020 2020-04-24T13:44:21+03:00

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Как сообщил сегодня, 24 апреля, в 13.00 региональный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, число заболевших в Белгородской области за минувшие сутки увеличилось на 19 человек. Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 заболели 221 человек. Тревогу вызывают трое пациентов, состояние которых оценивают, как тяжелое. Все они подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Всего в регионе госпитализировано 65 человек.

На 12 человек за минувшие сутки увеличилось число выздоровевших пациентов, с начала пандемии от COVID-19 уже излечилось 28 человек.

На самоизоляции находятся 2 081 человек, по контакту с заболевшими изолированы 424 человека. Сняты с самоизоляции с начала пандемии 5 514 человек. На самоизоляции в обсерваторе находится 30 человек.

5 человек, уклоняющихся от режима самоизоляции, находятся в розыске.

ИСТОЧНИК KP.RU