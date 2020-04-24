2020-04-24T14:38:20+03:00
Экономика

Жители России на треть сократили покупки бензина на самоизоляции

ПАО Банк ВТБ и входящий в группу оператор фискальных данных «Первый ОФД» проанализировали динамику спроса и цен на бензин
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Результаты исследования, проведенного с 30 марта по 19 апреля на основании данных из всех регионов России, таковы:

§ спрос на бензин у россиян снизился почти на треть по сравнению с мартом;

§ наиболее сильно продажи автомобильного топлива упали в южных регионах России;

§ цены на бензин всех видов с начала марта остаются стабильными, АИ-95 стоит около 46 рублей за литр.

Жители России после введения режима самоизоляции по сравнению со средними значениями марта сократили объемы покупок бензина в среднем на 31%. Наиболее сильно – на 36% - упали продажи АИ-92.

Больше всего сократили покупки бензина жители юга России: в Южном федеральном округе спрос на бензин на второй недели самоизоляции падал почти вдвое (на 46%) по сравнению со средним за март, почти такое же сильное падение было зафиксировано в Северо-кавказском федеральном округе на неделе с 30 марта по 5 апреля.

Цены на все виды бензина при падении спроса на топливо весь период оставались стабильными: АИ-92 стоил в среднем 42,5 рубля за литр, АИ-95 – около 46 рублей за литр, дизельное топливо продавалось по цене около 47,5 рублей за литр.

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