ВТБ снижает ставки по автокредитам без залога

24 Апр 2020 2020-04-24T10:42:16+03:00

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Клиенты смогут приобрести автомобиль или моторизированную технику, которую в дальнейшем не нужно передавать в залог кредитной организации.

С момента старта программы в январе текущего года в рамках предложения клиенты оформили сделки уже более чем на 140 миллионов рублей. Средний размер кредита составил 340 тысяч. При этом наибольшей популярностью финансирование без залога пользовалось у жителей Уфы, Саратова и Кемерово.

- ВТБ одним из первых на рынке автокредитования предложил покупать транспортные средства не только без первоначального взноса, но и без обязательства передавать машину в залог банку. Благодаря этому автолюбители могут не привлекать деньги под более высокие ставки в рамках кредитования наличными. С сегодняшнего дня мы увеличиваем и сумму, которую можно получить у нас – с 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей – снижаем ставки и реализуем возможность оплаты транспортного средства напрямую продавцу. Соответственно, автомобиль или любой вид моторизированной техники становится для клиентов еще доступнее, – прокомментировал Владимир Высоцкий, начальник управления организации продаж автокредитов – вице-президент ПАО Банк ВТБ.

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