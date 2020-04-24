Белгородские приставы помогли белгородцу получить квартиру
Белгородские судебные приставы вынесли постановление о проведении государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество, в результате чего, взыскатель стал собственником квартиры.
В Межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Белгородской области на исполнение поступил исполнительный документ о передаче организации квартиры в собственность физическому лицу.
Как стало известно, судом устанавливался срок для заключения соответствующего гражданского-правового договора, предусматривающего переход права собственности. При неисполнении обязательства в установленный срок, имущество подлежало передаче принудительно.
Возбудив исполнительное производство, судебный пристав вынес постановление о регистрации имущества за взыскателем и направил в Управление Росреестра по Белгородской области. После получения сведений о зарегистрированном праве, белгородец вступил в права владения квартирой.
ИСТОЧНИК KP.RU