Белгородские приставы помогли белгородцу получить квартиру

24 Апр 2020 2020-04-24T10:22:06+03:00

Регистрация квартиры на имя собственника прошла в принудительном порядке

Изменить размер текста: A A

Белгородские судебные приставы вынесли постановление о проведении государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество, в результате чего, взыскатель стал собственником квартиры.

В Межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Белгородской области на исполнение поступил исполнительный документ о передаче организации квартиры в собственность физическому лицу.

Как стало известно, судом устанавливался срок для заключения соответствующего гражданского-правового договора, предусматривающего переход права собственности. При неисполнении обязательства в установленный срок, имущество подлежало передаче принудительно.

Возбудив исполнительное производство, судебный пристав вынес постановление о регистрации имущества за взыскателем и направил в Управление Росреестра по Белгородской области. После получения сведений о зарегистрированном праве, белгородец вступил в права владения квартирой.

ИСТОЧНИК KP.RU