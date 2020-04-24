2020-04-24T09:51:19+03:00
Происшествия

В Белгородской области в ДТП погибла 18-летняя девушка

Автоавария произошла на полевой дороге в Ровеньском районе
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.
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В четверг, 23 апреля, в Белгородской области произошло одно ДТП. Авария унесла жизнь 18-летней девушки. За рулем транспортного средства находился 19-летний юноша.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Около 17 часов 35 минут автомобиль «ВАЗ 21102» под управлением молодого человека двигался по полевой дороге. По предварительным данным, юноша не выбрал безопасную скорость и в результате не справился с управлением. Автомобиль перевернулся. Сам водитель не пострадал, а его пассажирка получила травмы, не совместимые с жизнью. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства совершенного дорожно-транспортного происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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