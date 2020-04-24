В Белгородской области в ДТП погибла 18-летняя девушка
В четверг, 23 апреля, в Белгородской области произошло одно ДТП. Авария унесла жизнь 18-летней девушки. За рулем транспортного средства находился 19-летний юноша.
фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.
Около 17 часов 35 минут автомобиль «ВАЗ 21102» под управлением молодого человека двигался по полевой дороге. По предварительным данным, юноша не выбрал безопасную скорость и в результате не справился с управлением. Автомобиль перевернулся. Сам водитель не пострадал, а его пассажирка получила травмы, не совместимые с жизнью. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства совершенного дорожно-транспортного происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU