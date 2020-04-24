Заболевание COVID-19 в радиологическом отделении белгородского онкодиспансера не подтвердилось

24 Апр 2020 2020-04-24T12:51:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Как рассказала первый замначальника регионального департамента здравоохранения Людмила Крылова, из-за того, что радиология находится в одном корпусе с хирургическим отделением №2 Белгородской областной больницы, где был выявлен крупный очаг COVID-19, были приняты особые карантинные меры. Всех сотрудников отделения протестировали, по всем тестам получен отрицательный результат.

Людмила Крылова, в частности, отметила:

- Тем не менее, радиотерапия перенесена на 14 дней. Как только будет выписан последний пациент из находящегося на карантине хирургического отделения №2, будет проведена заключительная дезинфекция, после чего сможем принять там новых пациентов. Из тех, кто планировал отправиться на лечение в Курск, свое намерение пока подтвердил один человек.

Напомним, всего в хирургическом отделении №2 онкодиспансера заболели 32 человека, 9 из которых — это медицинские работники. Состояние одного врача, госпитализированного в горбольнице №2, ухудшилось, он подключен к аппарату ИВЛ и переведен в реанимацию.

Как уточнила Крылова, из-за того, что одном месте заболели более 5 человек, этот случай отнесен к групповому заболеванию. Согласно установленным правилам мониторинг проходит по месту локализации. Заболевшие в отделение приехали из Белгорода (14 человек), Старооскольского городскго округа (5 человек), Белгородского района (3 человека), Яковлевского городского округа ( 3 челолвека), Корочанского района (2 человека), Борисовского района (2 человека), Прохоровского района (1 человек), Волоконовского района (1 человек), Шебекинского городского округа (1 человек).

Остальные отделения онкодиспансера продолжают работать в обычном режиме, больница не закрывается.

ИСТОЧНИК KP.RU