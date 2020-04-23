2020-04-23T16:35:07+03:00
Общество

Сбербанк выдал 5,8 млрд рублей беспроцентных кредитов на зарплаты

Банк с конца марта начал выдавать беспроцентные кредиты в рамках данной программы
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Со старта программы «кредит под 0%» Сбербанк принял заявки на сумму около 12 млрд рублей- уже одобрены займы на 5,8 млрд рублей. По условиям госпрограммы, представители малого и среднего бизнеса до 1 октября могут взять кредит на срок до 12 месяцев. При этом первые полгода ставки по сути нет - 0%, а затем она составит до 4%.

- Сегодня по госпрограмме на выдачу зарплат под 0% Сбербанком загружены лимиты на сумму 57,3 млрд рублей в количестве более 73 тысяч штук. Обращаем внимание, что в их числе также лимиты для компаний по новой отрасли «непродовольственный ретейл», которую правительство на днях также отнесло к пострадавшим, - комментирует заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

Напомним, Сбербанк с конца марта начал выдавать беспроцентные кредиты в рамках данной программы, но только тем компаниям, у которых есть зарплатный проект в банке. Однако с 22 апреля - такого ограничения уже нет. На кредит под 0% могут рассчитывать и те, у кого такого проекта нет.

- Что касается технического процесса одобрения таких кредитов, то для наших клиентов – ИП и ООО с одним учредителей, а это около 60% наших клиентов, он занимает всего 15 минут. Для клиентов, которые ранее не обслуживались, процесс несколько дольше, но мы также продолжаем активно принимать заявки для таких клиентов - их у нас уже около 100, - рассказывает Анатолий Попов.

По расширенной программе кредитных каникул Сбербанка также рассмотрел более 60 тысяч заявок. Из них было одобрено около 29 тысяч. Кроме того, проведена реструктуризация по 25 тысячам договоров. А общий объем реструктуризации составил 45 млрд рублей.

С 20 апреля Сбербанк также присоединился к новой программе правительства по субсидированию ставки малому и среднему бизнесу из пострадавших от коронавируса отраслей. По этой программе в банк уже поступило около 100 заявок на сумму более 700 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Спасатели провели дезинфекцию железнодорожного вокзала Белгорода
Сбербанк выдал 5,8 млрд рублей беспроцентных кредитов на зарплаты
Преподаватель Белгородского госуниверситета принял участие в конференции Российского исторического общества
Белгородцев никто не собирается ограничивать в передвижениях
В Белгородской области с начала пандемии заболело 202 человека
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» сообщает о результатах деятельности за 2019 год в соответствии с МСФО
Валуйский Дворец культуры и спорта преобразится после ремонта
На белгородца завели дело за поджог машины соперника
ВТБ зафиксировал рост активности мошенников на самоизоляции
Сбербанк начал выдавать беспроцентные кредиты на зарплаты клиентам других банков
Введут ли в Белгородской области цифровые пропуска
Банк УРАЛСИБ признан одним из лучших банков для начинающего бизнеса
ВТБ за три дня выдал ипотеку под 6,5% на 500 миллионов рублей
В Губкинском округе Белгородчины завершают вручение юбилейных медалей
Полицейские задержали подозреваемых в кражах оградок с кладбища Ячнево в Белгороде
Белгородский госуниверситет примет онлайн-участие в Московском международном салоне образования
В Старом Осколе на пожаре спасли молодого мужчину
Белгородец может получить срок за размещение в сети фото девушки без её согласия
24 рабочих белгородского «Приосколья» изолированы с подозрением на COVID-19
Ни минуты покоя нет у жителей Бессоновского сельского поселения Белгородчины
Из 44 новых случаев заражения в Белгороде за минувшие сутки 32 приходится на онкологический диспансер
В Белгороде хулиган пытался стащить из отсека для задержанных в полицейском «УАЗике» регистратор
Девять жителей Старого Оскола получили выплаты на приобретение жилья
В Белгородской области за сутки выявлено 44 новых случая заболевания COVID-19
Банк «Открытие» снизил ставки по ипотеке
В Белгороде к памятнику Ленина образовалась очередь из желающих поздравить его с Днем рождения
ВТБ увеличил лимиты денежных переводов в ВТБ-Онлайн в 5 раз