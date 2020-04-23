Преподаватель Белгородского госуниверситета принял участие в конференции Российского исторического общества

23 Апр 2020 2020-04-23T16:02:31+03:00

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Декан историко-филологического факультета педагогического института НИУ «БелГУ» Андрей Папков стал участником онлайн-конференции Российского исторического общества. Конференция «Засечные линии как объект историко-культурного наследия: проблемы изучения и сохранения» состоялась в рамках поручения Президента РФ Владимира Путина по изучению Белгородской черты.

В январе Президент поручил Правительству РФ подготовить предложения по выявлению объектов культурного наследия, связанных с Белгородской чертой.

Конференция проходила под руководством председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина. Участники конференции обсудили предложения по государственной охране объектов культурного наследия, находящихся на территории Белгородской черты, их научному изучению и использованию для развития познавательного туризма. На конференции шла речь об организации туристского маршрута по местам расположения исторических памятников.

ИСТОЧНИК KP.RU