2020-04-23T15:27:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Белгородцев никто не собирается ограничивать в передвижениях

Об этом рассказал глава департамента цифрового развития региона Евгений Мирошников
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородцев никто не собирается ограничивать в передвижениях.Белгородцев никто не собирается ограничивать в передвижениях.Фото: "КП" Архив
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В Белгородском области никто не собирается вводить цифровые пропуска. Информация, которую распространило Минкомсвязи была истолкована неправильно, наделав много шума. Как рассказал глава департамента цифрового развития Белгородской области Евгений Мирошников во время сегодняшнего брифинга по ситуации с короновирусом в области, во многих регионах рассматривали вопрос, как контролировать передвижение своих жителей. Так, Московская область использует приложение Минкомсвязи.

Евгений Мирошников подтвердил, что Белгородская область запросила у Министерства цифрового развития РФ доступ к программному обеспечению, но для тестирования. Белгородская область обратилась в министерство, чтобы получить доступ к приложению. Но сам вопрос ограничения перемещения жителей региона пока даже не рассматривался.

Также в департаменте цифрового развития рассказали, что саму систему протестируют и департаменте, ее можно использовать в любых экстренных ситуациях. Евгений Мирошников, в частности, отметил:

- Министерство разослало во все субъекты Российской Федерации предложение получить данную разработку. Для того, чтобы держать руку на пульсе, мы отреагировали и попросили доступ к программному обеспечению. Мы всегда подходим к любым решениям, которые нам доступны, комплексно и смотрим, как мы можем их применить не только в том направлении, в котором они разрабатываются, но и в иных смежных направлениях. Для этого мы хотим его изучить самостоятельно, своими силами. Никакие районы, поселения, жители к этому привлекаться не будут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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