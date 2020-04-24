2020-04-24T09:07:13+03:00
Общество

Жителя Волоконовского района будут судить за попытку дать взятку

Взятка - 12 тысяч рублей предлагалась сотруднику полиции
Ирина ТАРАСОВА
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Жителя Волоконовского района будут судить за попытку дать взятку.Жителя Волоконовского района будут судить за попытку дать взятку.Фото: "КП" Архив
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Валуйским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета по Белгородской области завершено расследование уголовного дела в отношении 62-летнего жителя Волоконовского района. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного УК РФ - покушение на дачу взятки должностному лицу за заведомо незаконное бездействие. Взятка - 12 тысяч рублей предлагалась сотруднику ОМВД, чтобы из бежать наказания за управление автомобилем, будучи лишенным на это права.

62–летний обвиняемый пытался передать деньги сотруднику ОМВД России по Волоконовскому району 17 марта 2020 года. Деньги предназначались для ухода от административной ответственности – мужчина передвигался на автомобиле, будучи лишенным права управлять транспортным средством. От получения денег сотрудник полиции отказался и сообщил о произошедшем в дежурную часть.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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