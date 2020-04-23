23 Апр 2020 2020-04-23T14:28:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня на заседании регионального оперативного штаба по предотвращению распространению коронавирусной инфекции данные по числу заболевших в регионе были уточнены. По состоянию на 12.30 коронавирусной инфекцией в Белгородской области с начала пандемии заболело 202 человека. Только за минувшие сутки их число увеличилось на 26 человек. Самое большое количество заболевших приходится на Белгород — 65 человек.

По муниципалитетам ситуация следующая: Вейделевский район 22 заболевших; Старооскольский городской округ 21; Валуйский городской округ — 20; Белгородский район — 19; Шебекинский городской округ — 13; Новооскольский городской округ и Корочанский район — 8; Волоконовский, Краснояружский районы — 5; Красненский, Красногвардейский, Борисовский районы — 3; Прохоровский район, Алексеевский городской округ, Ровеньский район, Губкинский, Яковлевский городские округа, Чернянский, Грайворонский районы — 1.

ИСТОЧНИК KP.RU