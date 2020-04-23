2020-04-23T14:11:09+03:00
Общество

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» сообщает о результатах деятельности за 2019 год в соответствии с МСФО

Согласно консолидированной финансовой отчетности по МСФО, чистая прибыль Банка за 2019 год составила 12,8 млрд руб., что более чем в 2 раза превышает аналогичный показатель 2018 года в размере 6,1 млрд руб
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Капитал Банка увеличился на 11,9% до 94,3 млрд руб. по сравнению с 84,3 млрд руб. на конец прошлого года.

Стабильные результаты Банка за 2019 и предыдущие годы нашли свое отражение в рейтингах Банка: Fitch повысил рейтинг с «В+» до «ВВ-», Standard & Poor's повысил рейтинг с «В-» до «В», Moody`s повысил рейтинг с «В3» до «В2». В феврале 2020 года НКР присвоил Банку рейтинг «ВВВ+».

Как отмечается в релизах агентств, повышение рейтингов обусловлено улучшением качества активов Банка и капитальных показателей, ростом прибыльности, стабильностью базы фондирования и существенным буфером ликвидности, а также возможностями дальнейшего стабильного развития бизнеса по ключевым для Банка направлениям.

Подробную информацию можно узнать по телефону горячей линии для бизнеса ПАО «БАНК УРАЛСИБ» - 8 (800)-700-77-16. На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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