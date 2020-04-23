2020-04-23T17:10:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Спасатели провели дезинфекцию железнодорожного вокзала Белгорода

Обработка прошла в основном здании вокзального комплексе, а также на перронах и прилегающей территории
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы МЧС России по Белгородской области.Фото пресс-службы МЧС России по Белгородской области.
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В областном центре сотрудники Главного управления МЧС России по Белгородской области провели санитарную обработку железнодорожного вокзала. Меры предприняты с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Санитарная обработка прошла как в основном здании вокзального комплекса, так и на перронах. Также сотрудники МЧС обработали асфальтобетонные и плиточные покрытия на прилегающей территории. Всего спасатели продезинфицировали более 5 тысяч квадратных метров территории.

Фото пресс-службы МЧС России по Белгородской области.

Фото пресс-службы МЧС России по Белгородской области.

Для санитарной обработки вокзала сотрудники МЧС использовали дезинфицирующие противомикробные хлорсодержащие растворы, рекомендованные Роспотребнадзором.

Работы по санитарной обработке социально значимых объектов и объектов транспортной инфраструктуры в регионе сотрудники МЧС проводят в связи с обращениями, поступающими от руководителей объектов.

Фото пресс-службы МЧС России по Белгородской области.

Фото пресс-службы МЧС России по Белгородской области.

Кроме того, специальную обработку проводят во всех подразделениях Главного управления МЧС России по Белгородской области. Ввиду того, что пожарно-спасательные части и органы управления МЧС России круглосуточно реагируют на различные происшествия, особое внимание уделяется специальной обработке зданий, служебных помещений, гаражных боксов и спецтранспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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