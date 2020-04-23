На белгородца завели дело за поджог машины соперника

23 Апр 2020 2020-04-23T12:37:09+03:00

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На днях белгородец заявил в полицию о поджоге его автомобиля «ВАЗ 2112». Задержать подозреваемого сотрудникам патрульно-постовой службы удалось по горячим следам. В пресс-службе областного УМВД сообщили, что злоумышленников оказался бывший супруг сожительницы автовладельца – уже попадавший в криминальные сводки 43-летний местный житель.

По предварительной информации, у мужчин сложились неприязненные отношения. Подозреваемый считает, что новый возлюбленный бывшей жены мешает его встречам с детьми. Накануне поджигатель возвращался с застолья. Его путь пролегал мимо дома экс-супруги. Заметив у ворот машину её нынешнего избранника, 43-летний мужчина не совладал с эмоциями. Он нашел в кустах кусок ткани, положил ее на правое заднее колесо и поджег зажигалкой. О внезапно полыхнувшей машине автовладельцу сообщила соседка. Ущерб от пожара составил около 85 тысяч рублей. За умышленное повреждение чужого имущества подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU