2020-04-23T12:04:59+03:00
Общество

ВТБ зафиксировал рост активности мошенников на самоизоляции

Число попыток совершения мошенничества в отношении клиентов ВТБ выросло более чем на 15%
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..Фото: "КП" Архив
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Более 90% случаев попыток мошенничества основаны на методах социальной инженерии, злоумышленники учитывают объем негативной информации по пандемии коронавируса и экономической ситуации и в своих сценариях манипуляции закладывают соответствующие скрипты.

Есть и звонки клиентам якобы от имени банка с сообщением о необходимости срочно остановить платеж или сообщения об открытом кредите, который можно быстро аннулировать. Целью мошенников является получение личной информации и вывод клиентских средств.

Клиенты банка в период самоизоляции стали чаще сообщать в контакт-центр ВТБ о мошенниках, число таких звонков на второй неделе самоизоляции – с 6 по 12 апреля - почти в 2,5 раза по сравнению со средними значениями в марте.

ПАО Банк ВТБ благодарит клиентов за бдительность и напоминает, что сотрудники банка никогда не будут запрашивать данные картам (CVC2/CVV2)/счетам или по одноразовым паролям. Банк просит клиентов не сообщать мошенникам данные по картам и не устанавливать программное обеспечение на свои ПК и телефоны по настоятельной рекомендации «сотрудника безопасности».

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