2020-04-23T09:54:07+03:00
Экономика

ВТБ за три дня выдал ипотеку под 6,5% на 500 миллионов рублей

Банк увеличил объем выданных кредитов по льготной ставке - заемщики провели около 200 сделок в крупнейших регионах России
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..Фото: "КП" Архив
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Средняя сумма одного кредита составила около 2,5 миллиона рублей.

«Ипотека с господдержкой 2020» позволит до 1 ноября 2020 года оформить кредит по льготной ставке 6,5% клиентам, приобретающим квартиры в новостройках. Максимальная сумма кредита, определенная в рамках программы, составит 8 миллионов рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 3 миллиона – для остальных регионов страны. Первоначальный взнос установлен на уровне от 20%, срок ипотеки – до 20 лет.

ПАО Банк ВТБ – один из лидеров рынка ипотечного кредитования России. Банк первым из лидеров рынка начал консультации и прием заявок на ипотеку в рамках госсубсидирования 17 апреля. ВТБ выдает каждую четвертую ипотеку в стране. По итогам первого квартала портфель кредитной организации в сегменте жилищных кредитов вырос на 3,5% – до 1,74 триллиона рублей. Всего за январь-март объем выданных жилищных кредитов вырос на треть – до 190 миллиардов.

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