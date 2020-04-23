2020-04-23T10:59:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Введут ли в Белгородской области цифровые пропуска

Жителей региона призывают не паниковать и отнестись с понимание к вынужденной мере безопасности
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Введут ли в Белгородской области цифровые пропуска.Введут ли в Белгородской области цифровые пропуска.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Ждет ли Белгородчину введение цифровых пропусков в период противоэпидемических ограничений? Как сообщили в Министерстве цифрового развития, заявки на введение пропусков подали региональные власти. Белгородская область наряду с Костромской, Тульской, Тамбовской, Ярославской, Владимирской и Орловской областями вошла в число тех пилотных регионов, где технология будет распространяться после того, как пройдет испытания в Москве. В региональном департамента цифрового развития просят жителей региона отнестись к этому с пониманием и без паники.

В частности, сказано, что система будет развернута только в том случае, если соответствующее решение примет правительство области. Пока же только отправлена заявка в Минкомсвязи для тестирования программного продукта «Госусллуги СТОП Короновирус».

Цифровые пропуска получат работающие сотрудники предприятий. Для их получения работодатели должны подать заявки со списками сотрудников через личный кабинет юрлица на госуслугах. Заявки должны быть одобрены властями и в виде QR-кодов разосланы на электронную почту.

Устанавливаются они на смартфоны при помощи приложения «Госуслуги. Стопкороновирус». В программе можно выбрать причину выхода из дома, заявить конечное место назначения, указать автомобиль, а затем получить цифровой пропуск. Пропуск будет действительным только ограниченное время. Для его проверки используется специализированное мобильное приложение. При этом он будет действительным только при предъявлении паспорта.

Когда будут введены цифровые пропуска, - пока неизвестно. Ближайшее время покажет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На белгородца завели дело за поджог машины соперника
ВТБ зафиксировал рост активности мошенников на самоизоляции
Сбербанк начал выдавать беспроцентные кредиты на зарплаты клиентам других банков
Введут ли в Белгородской области цифровые пропуска
Банк УРАЛСИБ признан одним из лучших банков для начинающего бизнеса
ВТБ за три дня выдал ипотеку под 6,5% на 500 миллионов рублей
В Губкинском округе Белгородчины завершают вручение юбилейных медалей
Полицейские задержали подозреваемых в кражах оградок с кладбища Ячнево в Белгороде
Белгородский госуниверситет примет онлайн-участие в Московском международном салоне образования
В Старом Осколе на пожаре спасли молодого мужчину
Белгородец может получить срок за размещение в сети фото девушки без её согласия
24 рабочих белгородского «Приосколья» изолированы с подозрением на COVID-19
Ни минуты покоя нет у жителей Бессоновского сельского поселения Белгородчины
Из 44 новых случаев заражения в Белгороде за минувшие сутки 32 приходится на онкологический диспансер
В Белгороде хулиган пытался стащить из отсека для задержанных в полицейском «УАЗике» регистратор
Девять жителей Старого Оскола получили выплаты на приобретение жилья
В Белгородской области за сутки выявлено 44 новых случая заболевания COVID-19
Банк «Открытие» снизил ставки по ипотеке
В Белгороде к памятнику Ленина образовалась очередь из желающих поздравить его с Днем рождения
ВТБ увеличил лимиты денежных переводов в ВТБ-Онлайн в 5 раз