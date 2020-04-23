Введут ли в Белгородской области цифровые пропуска

23 Апр 2020 2020-04-23T10:59:50+03:00

Жителей региона призывают не паниковать и отнестись с понимание к вынужденной мере безопасности

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Ждет ли Белгородчину введение цифровых пропусков в период противоэпидемических ограничений? Как сообщили в Министерстве цифрового развития, заявки на введение пропусков подали региональные власти. Белгородская область наряду с Костромской, Тульской, Тамбовской, Ярославской, Владимирской и Орловской областями вошла в число тех пилотных регионов, где технология будет распространяться после того, как пройдет испытания в Москве. В региональном департамента цифрового развития просят жителей региона отнестись к этому с пониманием и без паники.

В частности, сказано, что система будет развернута только в том случае, если соответствующее решение примет правительство области. Пока же только отправлена заявка в Минкомсвязи для тестирования программного продукта «Госусллуги СТОП Короновирус».

Цифровые пропуска получат работающие сотрудники предприятий. Для их получения работодатели должны подать заявки со списками сотрудников через личный кабинет юрлица на госуслугах. Заявки должны быть одобрены властями и в виде QR-кодов разосланы на электронную почту.

Устанавливаются они на смартфоны при помощи приложения «Госуслуги. Стопкороновирус». В программе можно выбрать причину выхода из дома, заявить конечное место назначения, указать автомобиль, а затем получить цифровой пропуск. Пропуск будет действительным только ограниченное время. Для его проверки используется специализированное мобильное приложение. При этом он будет действительным только при предъявлении паспорта.

Когда будут введены цифровые пропуска, - пока неизвестно. Ближайшее время покажет.

ИСТОЧНИК KP.RU