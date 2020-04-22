2020-04-22T16:53:58+03:00
Общество

Белгородец может получить срок за размещение в сети фото девушки без её согласия

По версии следствия, молодой человек нарушил неприкосновенность частной жизни
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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..Фото: "КП" Архив
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Оперативники помогли жительнице Ракитянского района добиться удаления из соцсети фотографии, размещенной без её согласия. По предварительным данным, снимок, не предназначавшийся для посторонних глаз, попал в телефон 22-летнего парня. Молодой человек без согласия девушки выкинул его в социальную сеть, где он находился в открытом доступе. Вскоре полицейские установили автора публикации.

Материал передали в Следственный комитет. Действия молодого человека расценили как нарушение неприкосновенности частной жизни. Парню грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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