2020-04-22T16:32:04+03:00
Коронавирус Covid-19

24 рабочих белгородского «Приосколья» изолированы с подозрением на COVID-19

Они могли заразиться от коллеги, у которого выявлен коронавирус
Ирина ТАРАСОВА
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24 рабочих белгородского «Приосколья» изолированы с подозрением на COVID-19.24 рабочих белгородского «Приосколья» изолированы с подозрением на COVID-19.Фото: "КП" Архив
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На крупном белгородском предприятии «Приосколье» изолированы 24 сотрудника с подозрением на коронавирусную инфекцию. Все они контактировали с коллегой, который в свою очередь зараженный вирус получил от жителя столицы.

Как сообщили сегодня во время брифинга, среди сотрудников выявлено 4 случая COVID-19, но клинических проявлений заболевания у них нет. Подчеркивалось, что все они работали в техническом блоке предприятия и не имели доступа к пищевой продукции. Сейчас все они находятся под наблюдением медиков и строго соблюдают режим самоизоляции, ни с кем не вступая в контакт.

Как сообщили в департаменте здавоохранения, очередной контрольный забор на коронавирусную инфекцию у этих изолированных проведут 27 апреля. И если результат будет отрицательным, он не повлияет на общую эпидемическую ситуацию в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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