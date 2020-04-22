2020-04-22T18:59:46+03:00
Общество

Белгородский госуниверситет примет онлайн-участие в Московском международном салоне образования

Новая платформа расширит аудиторию до 350 тысяч человек
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородский госуниверситет примет онлайн-участие в Московском международном салоне образования. Фото пресс-службы НИУ "БелГУ"Белгородский госуниверситет примет онлайн-участие в Московском международном салоне образования. Фото пресс-службы НИУ "БелГУ"
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Образовательные программы и научные проекты НИУ «БелГУ» впервые будут представлены на виртуальной выставке «Интерактивная карта индустрии образования» в Москве. Новая коммуникационная digital-платформа объединит профессиональное, экспертное и бизнес-сообщества, учащихся и их родителей. Такой формат позволит принципиально расширить аудиторию, увеличив количество уникальных посетителей до 350 тысяч человек, и объединить весь русскоговорящий мир вокруг общих проблем и ценностей.

На виртуальной выставке посетители экспозиции НИУ «БелГУ» смогут получить актуальную информацию о направлениях подготовки по всем уровням и формам обучения, процессе поступления, необходимых документах абитуриента. На виртуальном стенде НИУ «БелГУ» для посетителей также будет представлен презентационный фильм о научных достижениях университета и некоторые инновационные проекты ученых вуза.

В рамках деловой программы кластера «Высшее образование» состоится обсуждение массового перехода вузов в онлайн и трансформации вузовских процессов в текущих условиях. Значительное внимание эксперты уделят проблемам сохранения качества образования в сложных условиях и особенностям приемной кампании, вопросам цифровых университетов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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