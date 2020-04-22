В Старом Осколе на пожаре спасли молодого мужчину

22 Апр 2020 2020-04-22T17:54:15+03:00

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Вечером 20 апреля в Единую службу спасения Старооскольского городского округа стали поступать сообщения о пожаре в микрорайоне Рудничный города Старый Оскол. По указанному адресу выехали дежурные караулы пожарно-спасательных частей №7, №6, муниципальной пожарно-спасательной части №59. Пожарным удалось спасти молодого мужчину, еще один человек погиб.

К моменту прибытия огнеборцев на четвертом этаже в трехкомнатной квартире и в подъезде было сильное задымление. По лестничным маршам эвакуировали пять человек, которые сообщили, что в квартире могут находиться люди. Входную дверь пришлось вскрыть бензорезом.

Попав внутрь сильно задымленной квартиры, огнеборцы приступили к поиску людей и тушению пожара. На полу в коридоре пожарные обнаружили погибшую женщину. Еще одного пострадавшего, 36-летнего сына хозяйки дома, обнаружили на полу в соседней комнате. Спасенного молодого человека пожарные передали врачам скорой помощи.

По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неосторожность при курении. Пожарные призывают: будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем, соблюдайте правила пожарной безопасности!

В случае происшествия звоните по телефону «112»

ИСТОЧНИК KP.RU