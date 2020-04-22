2020-04-22T16:05:28+03:00
Общество

Ни минуты покоя нет у жителей Бессоновского сельского поселения Белгородчины

Самоизолировавшиеся бессоновцы поют и пляшут он-лайн
Ирина ТАРАСОВА
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Ни минуты покоя нет у жителей Бессоновского сельского поселения Белгородчины. Фото пресс-службы администрации Белгородского района.Ни минуты покоя нет у жителей Бессоновского сельского поселения Белгородчины. Фото пресс-службы администрации Белгородского района.
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Жители Бессоновского сельского поселения Белгородской области таки оправдывают название своего села. Они с удовольствием принимают участие в дистанционных конкурсах, занятиях, акциях, поют и читают стихотворения. Несмотря на то, что местный Центр культурного развития уже почти месяц закрыт, его работники продолжают трудиться. Они организовали дистанционное взаимодействие с земляками.

В преддверии 75-летия Великой Победы в селе запущена акция «Читаем и поем о войне». Бессоновцы принимают в ней участие: читают стихотворения или исполняют военные песни на камеру, а специалисты Центра размещают видео в официальной группе «ВКонтакте». В Год памяти и славы для юных художников объявлен конкурс рисунков и поделок «Победа глазами детей». Фото творческих работ участников также публикуются в группе.

Для всех, кто с пользой проводит время дома, организованы фотоконкурс «Сидим дома» и видеоконкурс «Дома время не теряем, берем камеру, снимаем!». Для танцоров проходят дистанционные уроки хореографии, а участники команды КВН «Бессонница» — занимаются в интернет-школе КВН. Специалисты Бессоновской поселенческой библиотеки тоже продолжают работу и приглашают читателей отправиться в виртуальное путешествие по интерактивным выставкам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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