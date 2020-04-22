2020-04-22T15:38:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Из 44 новых случаев заражения в Белгороде за минувшие сутки 32 приходится на онкологический диспансер

Белгородских пациентов онкодиспансера готовы принять в Курске
Ирина ТАРАСОВА
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Из 44 новых случаев заражения в Белгороде за минувшие сутки 32 приходится на онкологический диспансер.Из 44 новых случаев заражения в Белгороде за минувшие сутки 32 приходится на онкологический диспансер.Фото: "КП" Архив
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Из 44 новых случаев заражения за минувшие сутки 32 приходится на областной онкологический диспансер, рассказали сегодня во время брифинга в региональном департаменте здравоохранения, посвященного предупреждению распространения коронавирусной инфекции в регионе. Как сообщил вчера губернатор Белгородской области Евгений Савченко, он лично взял ситуацию под контроль и пообещал, что пациенты хирургического отделения онкодиспансера, где произошла вспышка COVID-19, без экстренной хирургической помощи не останутся. Так, эти пациенты уже распределены по другим отделениям. В частности, химиотерапию могут проводить в медицинских центрах Белгорода и Старого Оскола. Тех же, кто нуждается в радиологическом лечении, готовы принять в онкодиспансере Курска.

Областной онкодиспансер не закроют, говорили во время брифинга. После того, как там будет проведена дезинфекция, он снова будет готов принять пациентов.

Напомним, что у одной из пациенток онкодиспансера, которая проходила там лечение, был выявлен COVID-19. Но к тому времени она уже успела заразить других пациентов и медиков, в частности врача, которые ее лечил. Он сейчас госпитализировал в белгородскую больницу №2, состояние его оценивают, как средней тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU

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