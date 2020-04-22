2020-04-22T15:15:11+03:00
Общество

В Белгороде хулиган пытался стащить из отсека для задержанных в полицейском «УАЗике» регистратор

Инцидент произошел, когда правонарушителя доставляли в УМВД
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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..Фото: "КП" Архив
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На днях в полицию Белгорода позвонила продавец магазина и попросила усмирить посетителя. Молодой человек некорректно себя вел по отношению к ней и к тому же выражался отнюдь не литературным языком.

Приехавшие на вызов сотрудники ППС задержали 21-летнего парня за мелкое хулиганство. Молодого человека, который прежде уже был судим, посадили в служебный «УАЗик», чтобы доставить в полицию города. По дороге правоохранители заметили, что в отсеке автомобиля, где сидит задержанный, перестал работать видеорегистратор. На выведенном в салон экране неожиданно пропало изображение.

Подъехав к Управлению, полицейские вывели правонарушителя и, заглянув в машину, обнаружили отсутствие видеокамеры. При этом из одежды задержанного торчали провода. Гаджет стоимостью около 17 тысяч рублей правоохранители обнаружили в капюшоне у задержанного.

- Молодой человек объяснил, что нечасто ездит на патрульном автомобиле, поэтому он решил оставить себе что-нибудь на память. За покушение на кражу в отношении него возбуждено уголовное дело, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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