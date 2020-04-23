23 Апр 2020 2020-04-23T13:34:26+03:00

Валуйский Дворец культуры и спорта преобразится после ремонта. Фото пресс-службы администрации Валуйского городского округа

Изменить размер текста: A A

В Валуйском городском округе Белгородской области проводятся работы по капитальному ремонту Дворца культуры и спорта. После ремонта Дворец культуры преобразится. Планируется отремонтировать фасад, заменить внутренние инженерные сети, кровлю всего здания, особое внимание уделяется установки системы автоматического пожаротушения.

Как сообщила пресс-служба администрации округа, сейчас уже проведены демонтажные работы, полностью заменены оконные блоки, ведутся работы по замене кровли и утеплению фасада, а также по замене инженерных сетей.

ИСТОЧНИК KP.RU