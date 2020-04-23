В Губкинском округе Белгородчины завершают вручение юбилейных медалей

23 Апр 2020 2020-04-23T09:23:31+03:00

Изменить размер текста: A A

На территории Губкинского городского округа завершается вручение юбилейной медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» ветеранам Великой Отечественной войны. Ветераны, которые из-за слабого здоровья не смогли присутствовать на торжественном вручении, получают медали в домашней обстановке.

Сегодня на территории округа проживают 40 инвалидов и участников Великой Отечественной войны, 797 тружеников тыла, 1 житель блокадного Ленинграда, 14 бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.

ИСТОЧНИК KP.RU