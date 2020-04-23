2020-04-23T09:23:31+03:00
Общество

В Губкинском округе Белгородчины завершают вручение юбилейных медалей

Многие ветераны получили медали дома
Ирина ТАРАСОВА
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В Губкинском округе Белгородчины завершают вручение юбилейных медалей. Фото пресс-службы администрации Губкинского городского округаВ Губкинском округе Белгородчины завершают вручение юбилейных медалей. Фото пресс-службы администрации Губкинского городского округа
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На территории Губкинского городского округа завершается вручение юбилейной медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» ветеранам Великой Отечественной войны. Ветераны, которые из-за слабого здоровья не смогли присутствовать на торжественном вручении, получают медали в домашней обстановке.

Сегодня на территории округа проживают 40 инвалидов и участников Великой Отечественной войны, 797 тружеников тыла, 1 житель блокадного Ленинграда, 14 бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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