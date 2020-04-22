Девять жителей Старого Оскола получили выплаты на приобретение жилья
Четыре ветерана боевых действий и трое инвалидов стали обладателями соглашений о единовременных денежных выплатах на приобретение жилья. Социальная поддержка в виде безвозмездных субсидий на общую сумму 5 785 794 рублей стала возможной благодаря федеральной программе, действующей на территории Белгородчины.
Кроме этого, двое жителей округа – ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС получили государственные жилищные сертификаты на сумму 5 627 390 рублей. Финансовая помощь в улучшении жилищных условий граждан, подвергшихся радиационному воздействию в результате Чернобыльской катастрофы, осуществлена также за счет средств федерального бюджета.
ИСТОЧНИК KP.RU