2020-04-22T15:07:21+03:00
Общество

Девять жителей Старого Оскола получили выплаты на приобретение жилья

Жилищные условия льготников улучшатся за счет федерального бюджета
Ирина ТАРАСОВА
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Девять жителей Старого Оскола получили выплаты на приобретение жилья. Фото пресс-службы администрации Старооскольского городского округаДевять жителей Старого Оскола получили выплаты на приобретение жилья. Фото пресс-службы администрации Старооскольского городского округа
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Четыре ветерана боевых действий и трое инвалидов стали обладателями соглашений о единовременных денежных выплатах на приобретение жилья. Социальная поддержка в виде безвозмездных субсидий на общую сумму 5 785 794 рублей стала возможной благодаря федеральной программе, действующей на территории Белгородчины.

Кроме этого, двое жителей округа – ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС получили государственные жилищные сертификаты на сумму 5 627 390 рублей. Финансовая помощь в улучшении жилищных условий граждан, подвергшихся радиационному воздействию в результате Чернобыльской катастрофы, осуществлена также за счет средств федерального бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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