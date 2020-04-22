Банк «Открытие» снизил ставки по ипотеке

22 Апр 2020 2020-04-22T14:12:48+03:00

Теперь взять кредит на приобретение квартиры можно по ставке от 8,8%. годовых

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Предложение действует в рамках программы «Новостройка» на покупку строящегося жилья при условии оформления заявки через онлайн-сервисы банка. В зависимости от размера кредита, первоначального взноса и канала подачи заявки ставка может быть увеличена до 9,9%.

По кредитам на покупку готового жилья (программа «Квартира») ставка составляет от 9,1% до 10,2%. Рефинансировать ранее оформленную ипотеку можно по ставке от 9,1%. Банк также улучшил условия кредитования военнослужащих. Ставка по программам «Военная ипотека» и «Рефинансирование военной ипотеки» была снижена до 8,5%.

- Новые условия ипотечного кредитования позволят сделать приобретение жилья более доступным для наших клиентов, - отметила Нина Крючкова, заместитель директора департамента кредитного бизнеса ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие». - А тем, кто сейчас находится на самоизоляции, мы предлагаем подать заявку онлайн. Теперь купить квартиру с помощью «Открытия» можно не выходя из дома без риска для своего здоровья не только через интернет-сайт банка, но и у наших партнеров – застройщиков и агентств недвижимости.