В Белгороде к памятнику Ленина образовалась очередь из желающих поздравить его с Днем рождения

22 Апр 2020 2020-04-22T13:38:38+03:00

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В Белгороде сегодня, 22 апреля, в 11.00 у центрального памятника Ленину собралась очередь из желающих поздравить вождя мирового пролетариата со 150-летием со дня рождения. В связи с эпидемиологической ситуацией торжественное возложение прошло с соблюдением всех мер предосторожности.

Все пришедшие поздравить Ленина с юбилейным Днем рождения соблюдали социальную дистанцию, на всех были надеты медицинские защитные маски. Подходили по одному, возлагая по традиции красные гвоздики к основанию монумента.

В Белгороде к памятнику вождю мирового пролетариата образовалась очередь из желающих поздравить его с Днем рождения

ИСТОЧНИК KP.RU