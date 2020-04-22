В Белгородской области энергетики помогают аистам обезопасить гнезда

22 Апр 2020 2020-04-22T12:04:11+03:00

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Вместе с потеплением в родные края вернулись аисты. Сотрудники «Россети Центр Белгородэнерго» защищают птиц от опасности, связанной с электричеством.

При реконструкции сетей энергетики оставляют нетронутыми опоры с гнездами, корректируя маршруты новых трасс ЛЭП. Осенью и зимой участвуют в установке стоек для гнезд, весной внимательно наблюдают за тем, сколько птиц поселилось на новом месте.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Аисты всегда селятся в непосредственной близости от людей, чаще всего выбирая для своих гнезд опоры линии электропередачи. Если гнезда не представляют угрозы энергооборудованию, энергетики стараются их не тревожить до момента, пока птицы не улетят на зимовку. Осенью персонал РЭС совместно с администрациями районов участвует в подготовке новых мест гнездования.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Вопросам защиты окружающей среды Белгородэнерго уделяет особое внимание. С целью защиты пернатых от электротравмирования на воздушных линиях 35-110 кВ устанавливаются специальные птицезащитные конструкции. При реконструкции ЛЭП-0,4 применяется самонесущий изолированный провод, который безопасен для птиц. Таким проводом в регионе оборудовано уже порядка 300 км линий электропередачи.