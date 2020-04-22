2020-04-22T11:47:18+03:00
Общество

Старооскольских пожарных поблагодарила за спасение семья Молчановых

Эти ребята — настоящие герои!
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы МЧС России по Белгородской области.Фото пресс-службы МЧС России по Белгородской области.
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Серьезный пожар, едва не лишивший семью Молчановых крова над головой и всего нажитого за жизнь имущества, произошел в селе Федосеевка Старооскольского городского округа 20 марта 2020 года. Пожарные прибыли по вызову в считанные минуты и четко и слаженно выполняли свою привычную для них работу. Но для хозяйки дома произошедшее было огромным потрясением. И с искренними словами благодарности Елена Молчанова обратилась в Главное управление МЧС России по Белгородской области, выражая огнеборцам самые искренние слова признательности за отзывчивость и профессионализм. «Эти ребята — настоящие герои! - говорит Елена Молчанова.

Огонь в тот злополучные день вспыхнул из-за неисправности электрооборудования и в считанные минуты полностью охватил кровлю жилого дома. Пока встревоженная хозяйка вместе с детьми спасалась от огня, соседи вызвали пожарных. К месту вызова огнеборцы прибыли спустя несколько минут. То, что произошло дальше, потрясло Елену Молчанову:

- Пожарные действовали настолько грамотно, быстро и профессионально, что им удалось за несколько минут сбить пламя и сохранить наше жилье. Они без страха раз за разом возвращались в горящий дом, чтобы вынести из огня дорогие нам вещи. Откликнулись на просьбу отыскать в комнатах, полных дыма и огня, очень важные для нас документы.

Масштаб трагедии, которая нас постигла, очень трудно представить тем, кто никогда не сталкивался с огненной стихией. Когда на моих глазах в секунды сгорало то, что мы всей семьей по крупицам собирали всю жизнь, и казалось, что спасения нет, – именно в этот момент на помощь пришли пожарные.

Фото пресс-службы МЧС России по Белгородской области.

Фото пресс-службы МЧС России по Белгородской области.

Имена настоящих героев, сотрудников пожарно-спасательной части № 7 – Олег Бабакин, Иван Косарев, Петр Фомин, Александр Сапрыкин, Максим Турбин, Алексей Быков, Руслан Чесноков. Отличились и сотрудники пожарно-спасательной части № 6 Витали Тынянских, Игорь Худяков, Виталий Новиков, Егор Батраков и Сергей Амельчаков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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