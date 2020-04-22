2020-04-22T13:32:11+03:00
Экономика

ВТБ увеличил лимиты денежных переводов в ВТБ-Онлайн в 5 раз

Повышая удобство обслуживания и сокращая визиты клиентов в офисы, банк увеличивает базовые лимиты в мобильном и интернет-банке
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Лимиты увеличены на все типы переводов. Клиенты ВТБ смогут переводить друг другу до 1 миллиона рублей в сутки вместо 180 тысяч. Лимит на переводы с карты ВТБ на карту другого банка увеличился со 100 000 до 500 000 в сутки. Объем транзакций в валюте вырос до 2 миллионов рублей ежедневно. Переводы внутри ВТБ между физическими лицами и в адрес юридических лиц в течение месяца не лимитированы.

- В период самоизоляции, когда все стремятся меньше выходить из дома, мы оперативно отреагировали на просьбы наших клиентов и кратно повысили лимиты на переводы. Это стало возможным благодаря усилению мер по обеспечению безопасности и надежности в ВТБ-Онлайн. Мы продолжим делать доступными онлайн те операции, которые раньше можно было оформить только в офисе банка, — сказал Никита Чугунов, руководитель департамента цифрового бизнеса – старший вице-президент ПАО «Банк ВТБ».

Новые условия по переводу крупных сумм в ВТБ-Онлайн доступны розничным клиентам сегментов «Масс», «Привилегия» и «Прайм». Решение ВТБ является продолжением мер поддержки, которые принимают органы власти и Банк России по предотвращению распространения COVID-19.

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