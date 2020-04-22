Белгородская область получит еще 66 аппаратов ИВЛ для потенциальных больных

22 Апр 2020 2020-04-22T10:04:10+03:00

Всего в регионе будут готово более 300 аппаратов ИВЛ и 774 койки для больных COVID-19

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До 28 апреля Белгородская область получит еще 66 аппаратов искусственной вентиляции легких, рассказала первый заместитель начальника регионального департамента здравоохранения Людмила Крылова. Всего в регионе для потенциально инфицированных будет готово более 300 аппаратов и 774 койки. Людмила Крылова подчеркнула: она очень надеется, что столько все же не понадобится. В частности, чиновник отметила:

- Это же ресурс максимального плана. Надеемся этим ресурсом в массовке не воспользоваться. Нужно управлять процессом, чтобы тяжелых больных было как можно меньше.

На борьбу с коронавирусом регион направит 1 миллиард рублей, в том числе около 176 миллионов из федерального бюджета. Эти деньги область уже получила.

Отметим, что в среднем по заключенным контрактам оборудование для больных COVID-19 будет поступать до 31 мая. Но основное оборудование, а именно – аппараты ИВЛ – должны прибыть до 28 апреля. 66 из них приобретут за счет федеральных денег. В регионе уже есть порядка 300 данных аппаратов.

Принимать работу и оценивать готовность региона к большой волне COVID-19 планирует лично полпред Президента России в ЦФО Игорь Щеголев.

ИСТОЧНИК KP.RU