Белгородская область получит еще 66 аппаратов ИВЛ для потенциальных больных
До 28 апреля Белгородская область получит еще 66 аппаратов искусственной вентиляции легких, рассказала первый заместитель начальника регионального департамента здравоохранения Людмила Крылова. Всего в регионе для потенциально инфицированных будет готово более 300 аппаратов и 774 койки. Людмила Крылова подчеркнула: она очень надеется, что столько все же не понадобится. В частности, чиновник отметила:
- Это же ресурс максимального плана. Надеемся этим ресурсом в массовке не воспользоваться. Нужно управлять процессом, чтобы тяжелых больных было как можно меньше.
На борьбу с коронавирусом регион направит 1 миллиард рублей, в том числе около 176 миллионов из федерального бюджета. Эти деньги область уже получила.
Отметим, что в среднем по заключенным контрактам оборудование для больных COVID-19 будет поступать до 31 мая. Но основное оборудование, а именно – аппараты ИВЛ – должны прибыть до 28 апреля. 66 из них приобретут за счет федеральных денег. В регионе уже есть порядка 300 данных аппаратов.
Принимать работу и оценивать готовность региона к большой волне COVID-19 планирует лично полпред Президента России в ЦФО Игорь Щеголев.
ИСТОЧНИК KP.RU