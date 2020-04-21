В Белгородской области росгвардейцы задержали сбежавшего заключенного
Пропажу осужденного заметили во время вечерней проверки
.Фото: "КП" Архив
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Отсутствие 58-летнего заключенного, который работал на уборке территории, в исправительной колонии-поселения в Алексеевке обнаружили во время вечерней проверки. Информацию о сбежавшем мужчине получили экипажи вневедомственной охраны, находившиеся на маршрутах патрулирования.
Росгвардейцы заметили через полчаса подозрительного мужчину, подходящего под описание в ориентировке. Сотрудники вневедомственной охраны регионального управления Росгвардии задержали сбежавшего осужденного и передали его специалистам УФСИН по Белгородской области.
ИСТОЧНИК KP.RU