В Белгородской области росгвардейцы задержали сбежавшего заключенного

21 Апр 2020 2020-04-21T22:02:30+03:00

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Отсутствие 58-летнего заключенного, который работал на уборке территории, в исправительной колонии-поселения в Алексеевке обнаружили во время вечерней проверки. Информацию о сбежавшем мужчине получили экипажи вневедомственной охраны, находившиеся на маршрутах патрулирования.

Росгвардейцы заметили через полчаса подозрительного мужчину, подходящего под описание в ориентировке. Сотрудники вневедомственной охраны регионального управления Росгвардии задержали сбежавшего осужденного и передали его специалистам УФСИН по Белгородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU