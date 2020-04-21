2020-04-21T19:21:17+03:00
Общество

Белгородка через интернете заказала подарок сыну и нарвалась на мошенника

Женщина попалась на удочку, соблазнившись привлекательной ценой
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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..Фото: "КП" Архив
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Этой зимой в полицию Старого Оскола обратилась 27-летняя женщина. Местная жительница решила через интернет заказать в подарок сыну планшетный компьютер. Тем более что цену продавец выставил привлекательную. Оскольчанка перечислила в качестве предоплаты 3500 рублей, но вот свой товар так и не получила. Автор объявления после перечисления денег вообще перестал выходить на связь.

Оперативникам удалось разыскать злоумышленника. Им оказался 31-летний житель Белгорода, нигде не работающий и к тому же имеющий судимость. Мужчина признал свою причастность к афере и после задержания полностью возместил женщине причиненный ущерб.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». На данный момент ему грозит до двух лет лишения свободы. Однако полицейские еще проверяют мужчину на причастность к аналогичным аферам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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