Белгородские учёные вносят вклад в авиастроение

22 Апр 2020 2020-04-22T08:59:23+03:00

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Разработки в рамках проекта ведутся на базе Центра коллективного пользования Белгородского госуниверситета. Местные ученые разработали новые жаропрочные алюминиевые сплавы и технологии получения из них интегральных готовых изделий с высоким уровнем механических свойств. В частности, элементы составного блиска компрессора газотурбинного двигателя – лопатки и диска.

Руководитель проекта Дамир Тагиров подчеркивает, что работа ведется в соответствии с задачами современного авиастроения: создать новые сплавы для производства двигателей нового поколения с повышенной энергоэффективностью, надежностью и сроком службы.

Применяемые белгородцами технологии позволяют не только значительно повысить ресурс работоспособности изделия, но и значительно снизить массу конструкции. Подобный метод соединения материалов уже активно используется ведущими авиапроизводителями. Наши же ученые пошли дальше и предложили целый комплекс технологий и сплавов. И уже в мае белгородский проект будет представлен на онлайн-выставке, организуемой в рамках российско-китайского научно-технического сотрудничества.

ИСТОЧНИК KP.RU