2020-04-21T17:40:55+03:00
Общество

Депутаты Воронежской областной Думы приобрели компьютеры для школьников на дистанционном обучении

Около 3 тысяч детей в регионе при переходе на удаленный формат учебы столкнулись с проблемой отсутствия компьютеров или доступа в интернет, и им помогают оперативно решить вопрос, рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов
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Проект запустили Агентство стратегических инициатив совместно со Всероссийской политической партией «Единая Россия» и Министерством просвещения Российской Федерации. Акция призвана помочь детям в условиях пандемии коронавируса получить доступ к полноценному дистанционному образованию. При этом присоединиться к проекту и помочь может каждый – в рамках акции разработаны различные меры поддержки учеников и родителей, школ и учителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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