2020-04-21T17:16:26+03:00
Экономика

ВТБ за первый день выдал ипотеку под 6,5% на 100 миллионов рублей

По новой программе госсубсидирования сделки прошли в 15 регионах России
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..Фото: "КП" Архив
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В тройку городов-лидеров вошли Москва, Барнаул, Самара и Санкт-Петербург. Средняя сумма одного кредита составила почти 3 миллиона.

«Ипотека с господдержкой 2020» позволит до 1 ноября оформить кредит по льготной ставке 6,5% клиентам, приобретающим квартиры в новостройках. Максимальная сумма кредита, определенная в рамках программы, составит 8 миллионов рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 3 миллиона – для остальных регионов страны. Первоначальный взнос установлен на уровне от 20%, срок ипотеки – до 20 лет.

- Новая программа выполняет очень важную социальную функцию, позволяя гражданам нашей страны выгодно решить свой жилищный вопрос даже в изменившихся экономических условиях. Благодаря субсидии государства взять ипотеку и переехать в новое жилье сейчас стало гораздо проще. Ставка 6,5% – одна из самых низких на рынке, и поэтому она поможет заемщикам комфортнее обслуживать свои кредиты, – отметил Евгений Дячкин, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ПАО «Банк ВТБ».

ВТБ – один из лидеров рынка ипотечного кредитования России. Банк первым из лидеров рынка начал консультации и прием заявок на ипотеку в рамках госсубсидирования 17 апреля. ВТБ выдает каждую четвертую ипотеку в стране. По итогам первого квартала портфель кредитной организации в сегменте жилищных кредитов вырос на 3,5% – до 1,74 триллиона рублей. Всего за январь-март объем выданных жилищных кредитов вырос на треть – до 190 миллиардов.

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