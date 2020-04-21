Индивидуальные предприниматели Белгородской области могут оплатить налоги онлайн

21 Апр 2020 2020-04-21T19:33:01+03:00

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Специалисты управления доходов бюджета департамента финансов и бюджетной политики Белгородской области информируют, что Федеральная налоговая служба России запустила новую версию Личного кабинета индивидуального предпринимателя. Она отличается современным дизайном и возможностью уплачивать налоги и задолженности онлайн с помощью банковской карты без комиссии.

Кроме того, как и раньше, в новой версии индивидуальные предприниматели могут просматривать информацию о расчетах с бюджетом и камеральных проверках, обращаться в инспекции, получать выписки из ЕГРИП.

При наличии электронной подписи пользователи, не выходя из дома, имеют возможность направить в инспекцию более 50 видов документов, включая заявления о регистрации, перерегистрации и снятии с учета, об уточнении невыясненного платежа, а также о смене режима налогообложения.

ИСТОЧНИК KP.RU