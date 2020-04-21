Поисково-спасательная служба Белгородчины 11 раз выезжала на изъятие смертоносных предметов

21 Апр 2020 2020-04-21T17:39:17+03:00

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За прошедшую неделю взрывотехники Поисково-спасательной службы Белгородской области 11 раз выезжали на изъятие и ликвидацию смертоносных предметов. Всего было ликвидировано на специальном полигоне 399 боеприпасов времен Великой Отечественной войны: 89 артиллерийских снарядов разного калибра, 5 гранат, 4 минометные мины, 300 патронов.

Сколько еще неразорвавшихся мин, бомб, снарядов осталось в белгородской земле, неизвестно. В основном смертоносные «клады» находят в местах боев, а также там, где размещались войсковые склады боеприпасов. «Подарки» войны залегают на разной глубине - бывает, что до полуметра метров, а бывает, и на глубине до 2,5 метра.

Не стоит думать, что если снаряды много лет пролежали в земле, то и опасности не представляют. Любые хозяйственные работы на земле могут «побеспокоить» взрывоопасные предметы, оставшиеся после войны. Обезвреживание находок военных времен считается более сложной работой, чем обезвреживание современных боеприпасов с хорошо читаемой маркировкой и понятной конструкцией.

Взрывотехники Поисково-спасательной службы Белгородской области напоминают жителям Белгородской области: если вы обнаружили взрывоопасные предметы, прикасаться к ним не следует вообще. Немедленно сообщите об опасной находке в Службу спасения по телефону – «112» или в полицию – «102»;

Если проводились земляные или другие работы, необходимо их остановить.Хорошо запомните место обнаружения предмета и пометьте его подручными материалами - жерди, колья, веревки, куски материи, камни, грунт и т.п.

ИСТОЧНИК KP.RU