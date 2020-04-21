2020-04-21T16:38:30+03:00
Происшествия

В Старом Осколе вынесен приговор за преступление, совершенное 20 лет назад

Обвиняемый скрывался от правосудия в Москве под поддельными документами
Ирина ТАРАСОВА
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В Старом Осколе вынесен приговор за преступление, совершенное 20 лет назад.В Старом Осколе вынесен приговор за преступление, совершенное 20 лет назад.Фото: "КП" Архив
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Собранные следственным управлением Следственного комитета по Белгородской области доказательства признаны судом достаточными для приговоар 50-летнему уроженцу Азербайджанской ССР. Он признан виновным в преступлении, предусмотренном ч. 4 ст. 111, УК РФ - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть потерпевшего. При этом события происходили 20 лет назад. Все это время обвиняемый скрывался от возмездия в Москве по поддельным документам.

В августе 1998 года между 35-летним старооскольцем и его знакомым из Азербайджана произошла ссора из-за невозвращенного долга. Словесный конфликт между мужчинами перешел в драку. Обвиняемый ударил потерпевшего ножом в грудь. Староосколец был доставлен в больницу, где от полученного ранения скончался. Обвиняемому в течении 20 лет удавалось скрываться от следствия.

Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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