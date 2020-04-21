Россияне занялись спортом и затеяли ремонт на самоизоляции

21 Апр 2020 2020-04-21T15:29:15+03:00

Объем онлайн-покупок в магазинах спорттоваров и товаров для ремонта в период самоизоляции вырос в 1,5 раза по сравнению со средними значениями марта

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При этом в Москве показатели еще выше: на ремонт здесь тратят в 2,5 раза больше, на покупки электротоваров – в 3 раза. Таковы данные эквайринга ВТБ в апреле и марте.

Объем транзакций в онлайн-магазинах товаров для ремонта вырос на 49%. При этом их количество выросло в 2,5 раза по России и в 4,5 раза – по Москве.

Объем ежедневных покупок спортивных товаров в интернете в России в апреле оказался на 54% выше, чем до самоизоляции. В Москве покупки участились в конце второй и начале третьей недели самоизоляции.

Россияне также на треть увеличили траты в магазинах электроники и бытовой техники. В столице объем таких покупок вырос втрое, причем наиболее часто их стали делать в конце второй - начале третьей недели самоизоляции.

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