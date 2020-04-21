2020-04-21T13:56:35+03:00
Коронавирус Covid-19

В Белгородской области за два дня зафиксирован 41 новый случай заболеваний короновирусной инфекцией

Новые данные о количестве заболевших озвучили во время заседания областного оперативного штаба по борьбе с COVID-19
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгородской области за два дня зафиксирован 41 новый случай заболевания короновирусной инфекцией.В Белгородской области за два дня зафиксирован 41 новый случай заболевания короновирусной инфекцией.Фото: "КП" Архив
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За последние сутки в Белгородской области выявлено 19 новых случаев заболевания коронавирусом, а за предыдущие — 22. Итого, по данным регионального областного штаба по борьбе с распространением короновирусной инфекции на 13.00 21 апреля в регионе зафиксировано 132 случая заболевания COVID-19.

По информации оперштаба госпитализировано 46 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии, они дышат при помощи аппарата ИВЛ. По контакту с заболевшими изолировано 290 человек, сняты с самоизоляции с начала пандемии 5 247 человек.

По муниципалитетам наибольшее количество заболевших в Белгороде — 23 человека, в Вейделевском районе — 20 заболевших, в Валуйском и Старооскольском городских округах соответственно — 16 и 14 пациентов с COVID-19. В Белгородском районе 11 заболевших, в Шебекинском горокруге — 10, в Новооскольском горокруге — 8, в Корочанском районе — 7, в Волоконовском районе — 5. По 3 заболевших в Красненском, Красногвардейском, Краснояружском, Борисовском райцонах, по 1 — в Прохоровском районе, Алексеевском горокруге, Ровеньском районе, Губкинском, Яковслквском горокругах, Чернянском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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