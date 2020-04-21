21 Апр 2020 2020-04-21T16:36:59+03:00

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Наличные деньги могут быть каналом передачи вирусов. Об этом информирует Центробанк и напоминают специалисты департамента финансов и бюджетной политики Белгородского региона. Поэтому белгородцам не рекомендуют пользоваться наличными деньгами.

В сообщении Центробанка подчеркивается, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не дает жестких рекомендаций, не запрещает использовать наличные. Но при этом наличные деньги могут быть каналом передачи вирусов. Поэтому тем, кто имеет дело с наличными деньгами настоятельно рекомендуется мыть руки и не прикасаться к лицу.

Отметим, что Банк России выдает кредитным организациям банкноты, которые выдерживаются «на карантине» в соответствии со стандартными процедурами не менее 14 дней с момента поступления. Продолжительность жизни коронавируса на бумажном носителе, согласно информации ВОЗ, составляет три-четыре дня. Также специалисты регионального департамента финансов и бюджетной политики рекомендуют предпринимать повышенные меры предосторожности и при наборе ПИН-кода при оплате покупок картой. Наиболее безопасными являются бесконтактные платежи.

Напомним, что белгородские медики говорят, что любое пренебрежение санитарно-гигиеническими требованиями может привести к заболеванию. И убедительно просят всех белгородцев быть предельно осторожными. Тем, кто продолжает нерабочий режим, а также людям старшего возраста настоятельно рекомендуют не покидать свои дома и выходить на улицу только в крайних случаях. Те же, кто работает, должны строго соблюдать санитарно-гигиенические требования. Они просты — необходимо носить маски, перчатки и сохранять социальную дистанцию.

ИСТОЧНИК KP.RU