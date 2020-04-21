В Белгородской области спасти горевшего в поле парня не удалось
В Белгородской области умер 29-летний мужчина, который горел в поле в Алексеевском городском округе, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета. Спасти его не удалось, у него обгорело 80 процентов тела.
Происшествие произошло 14 апреля и случайно попало на видео. Очевидцы с помощью мобильных телефонов зафиксировали, как молодой мужчина горит прямо в поле. А позже в сети появилось еще одно видео. Где отчетливо видно последствия.
Молодого человека доставили в местную больницу, за его жизнь медики боролись четыре дня. Но, к сожалению, 18 апреля он умер.
Следствие проверяет все факты происшествия. Предварительно установлено, что в поджоге виноват сам погибший, но следственные действия продолжаются.
ИСТОЧНИК KP.RU