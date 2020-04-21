В Воронежской области подготовлен пакет региональных законопроектов, призванных снизить налоговую нагрузку на предпринимателей
В регионе реализуется программа, способствующая обеспечению устойчивого развития его экономики и социальной стабильности в условиях широкого распространения коронавирусной инфекции, рассказал председатель Ворнежской областной Думы Владимир Нетёсов
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Состоялось третье заседание Совета по устойчивому развитию экономики региона, созданного при региональном парламенте в рамках стабилизационного пакета мер в период пандемии коронавирусной инфекции.
ИСТОЧНИК KP.RU