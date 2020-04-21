На пожаре в селе Широкое Красненского района погиб белгородец

21 Апр 2020 2020-04-21T11:17:22+03:00

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20 апреля в 16 часов 49 минут в Единую дежурно-диспетчерскую службу Красненского района позвонила хозяйка дома. Она сообщила, что в селе Широкое Красненского района по улице Новая горит ее частный дом. К месту пожара сразу же выехал дежурный караул пожарно-спасательной части № 26 и добровольная пожарная команда села Новоуколово. К моменту прибытия пожарных огонь уже охватил блочный жилой дом и языки пламени вырывались из под кровли. Огнеборцы приступили к тушению пожара и вскоре обнаружили брата хозяйки, мужчину 1951 года рождения, в комнате, где произошел пожар. Мужчина лежал на полу возле стены. Его спасатели вынесли на руках но, к сожалению, он погиб.

Пожар был оперативно ликвидирован в 17 часов 23 минуты благодаря оперативным и грамотным действиям сотрудников МЧС. И главное - огнеборцы не допустили распространения огня на близлежащие постройки. По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU